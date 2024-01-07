Под Ярославлем пять поездов задерживаются из-за технических неполадок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ярославской области пять пассажирских поездов задерживаются из-за технических проблем на перегоне Семибратово — Ростов, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной железной дороги. Согласно данным, один состав следует с опозданием в 2 часа 26 минут, остальные четыре задерживаются на один час.

7 января по техническим причинам, возникшим ранее на перегоне Семибратово — Ростов (Ярославская область), следуют с задержкой по состоянию на 10:00 мск пять пассажирских поездов, в том числе № 129 Архангельск — Москва задерживается на 2 часа 26 минут. Четыре поезда из Москвы до Архангельска, Абакана, Владивостока и Воркуты задерживаются более часа, — говорится в сообщении.

Ранее в Ярославской области по техническим причинам задерживались десять пассажирских поездов и одна электричка. Максимальное опоздание коснулось пассажиров состава из Москвы в Череповец — люди застряли в пути почти на 3,5 часа. В компании заверили, что в вагонах поддерживался комфортный температурный режим.

4 января движение пяти пассажирских поездов дальнего следования было задержано на перегоне Кунашак — Муслюмово в Челябинской области. Составы несколько часов стояли на морозе. Задержку в РЖД также объяснили технической причиной.