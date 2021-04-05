«Под угрозой все кошки»: в Петербурге поддержали смертельно больного кота

https://static.news.ru/photo/64848ba6-95ee-11eb-b36c-96000091f725_660.jpg Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Благотворительный концерт в поддержку котёнка породы мейн-кун, который заболел смертельной мутацией коронавируса, состоялся 4 апреля в Санкт-Петербурге.

Из-за кошачьего коронавируса у трёхмесячного Снитча развился инфекционный перитонит, который ранее считался неизлечимым. Для спасения питомца хозяевам необходим курс из 84 уколов, стоимость которого превышает 330 тысяч рублей. Эта сумма оказалась слишком крупной для владельцев, и поэтому они решили рассказать о своей истории в соцсетях, а также организовали благотворительный концерт.

По словам хозяина котёнка Артёма Курсова, заболевание под названием ФИП (FIP — инфекционный перитонит) обнаружилось неожиданно, после первой вакцинации животного.

Ничего не предвещало беды, никто от этого не застрахован. Мы просто сделали первую прививку, которая сработала как катализатор. Спустя три дня после того, как мы его привили, он начал странно дышать, у него начался отёк лёгких, и мы выяснили, что существует такая болезнь, — рассказал владелец.

После концерта выяснилось, что собранных денег хватит не только на уколы для Снитча, но и на то, чтобы оповестить всех об этом страшном заболевании. Был получен очень большой резонанс, и поэтому цели хозяев котёнка изменились.

На первом месте починить нашего любимого кота, а потом рассказать всем, что ФИП существует, и что коты, больные им, нуждаются в физической и моральной поддержке, — подчеркнул Курсов.

Он пояснил, что все кошки страдают от коронавируса, однако в некоторых случаях болезнь мутирует в организме животного, поэтому «под угрозой все кошки», передаёт 5-tv.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, сколько будет стоить вакцинация домашних животных от коронавируса. Она напомнила, что вакцина двухкомпонентная.