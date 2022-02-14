Под Тверью лежачего больного перевезли в ковше трактора

В Тверской области лежачего больного пришлось вывозить из деревни в ковше трактора, передаёт Telegram-канал SHOT. Машина бригады скорой помощи увязла в снегу на въезде в населённый пункт. Водитель обратился за помощью к местному фермеру, который подогнал трактор.

Водитель скорой помощи, снявший видео, подчеркнул, что автомобилю уже 11 лет, хотя срок службы не должен превышать семи лет. Отмечается, что прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Санкт-Петербурге шестерых человек в рамках расследования уголовных дел о хищениях при уборке снега и льда на улицах города. Всего было возбуждено порядка 20 уголовных производств.

До этого более 60 адресов жилкомсервисов и дорожных предприятий посетили сотрудники отделов экономической полиции города. Проверке подверглись и многочисленные подрядчики организаций. В обысках участвовало около 200 сотрудников полиции, следствия и СОБРа.