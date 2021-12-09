Под Ростовом посетители начали проникать в ТЦ по QR-кодам техники и еды

Жители Ростовской области, где действует система документов, подтверждающих вакцинацию или перенесённый не ранее полугода назад коронавирус, при посещении общественных мест начали предъявлять при входе в торговые центры QR-коды от бытовой техники и продуктов питания. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв, передаёт Znak.com. По его словам, причина этого в формальном отношении охраны ТЦ к ограничительным мерам.

Вроде подносится телефон или считывающее устройство для проверки QR-кодов, но мы неоднократно замечали, что часто люди предоставляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке, — сказал Ковалёв.

Он добавил, что такие действия неблагоприятно сказываются на эпидемиологической обстановке. По словам Ковалёва, жители региона также игнорируют средства социальной защиты и соблюдение дистанции в местах скопления людей, притом что в Ростовской области сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19.

В конце ноября парламент Ростовской области поддержал законопроект о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. Всего его поддержали 19 субъектов. Сейчас инициативу рассматривают в регионах, Общественной палате, Счётной палате и Совете Федерации. Её планируется обсуждать до 14 декабря 2021 года.

Ранее стало известно, что решение о введении системы в России будет принято на основе данных о коллективном иммунитете в стране. Пока же федеральный центр не определился с необходимостью принятия закона из-за массового недовольства граждан. Согласно данным закрытых социологических исследований, об отрицательном отношении к введению QR-кодов сообщили около двух третей россиян.