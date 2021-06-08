Под Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за радиации

https://static.news.ru/photo/eca7a684-c835-11eb-a696-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В посёлке Кузьмолово Ленинградской области ввели режим повышенной готовности в связи с передачей от одного ведомства другому объекта, имеющего потенциальную радиационную опасность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора по безопасности региона Михаила Ильина.

Такое решение было вынесено на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для контроля за объектом в момент смены собственника, — сказал Ильин.

Губернатор не уточнил, о каком объекте идёт речь. Он отметил, что для контроля за ситуацией используются специальные датчики радиационного мониторинга. На текущий момент никакой угрозы радиоактивного заражения для населения нет.

В дальнейшем информация в связи с введением режима повышенной готовности будет доводиться до населения ежедневно, — добавил Ильин.

Ранее на территории Туапсе ввели режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в Чёрном море. Позднее масляное пятно локализовали.