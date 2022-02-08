Пермским педагогам восстановили зарплаты после жалобы в прокуратуру

Власти Добрянского городского округа Пермского края постановили восстановить зарплаты школьных учителей после жалоб в администрацию и прокуратуру, передаёт пресс-служба местной администрации. Ранее издание «Подъём» сообщило, что директор школы № 3 посёлка Полазна принял в одностороннем порядке решение сократить педагогам ставки по оплате труда, в результате чего после пересчёта учителя недосчитались от одной до семи тысяч рублей.

Решение о снижении размера базовой тарифной ставки отменено. Также было дано поручение в кратчайшие сроки провести перерасчёт заработной платы, выплата будет произведена педагогам в течение двух дней. Заработная плата учителей восстановлена в полном объёме, — приводит пресс-служба слова главы округа Константина Лызова.

Отмечается, что в школе проводится аудиторская проверка. Кроме того, управлению образования поручено провести проверку во всех образовательных учреждениях округа. В отношении самого ведомства также проведут проверку.

Ранее сообщалось, что зампредседателя Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России институт уполномоченного по правам учителей. По его словам, российские педагоги сегодня подвергаются нападкам «по поводу и без повода» и эту ситуацию необходимо менять.