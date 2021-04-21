Под Новосибирском произошло землетрясение в 3,7 балла

https://static.news.ru/photo/d2cffeec-a32c-11eb-8aaf-96000091f725_660.jpg Фото: Ivan Damanik/Global Look Press

В 01:50 по местному времени в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло к востоку от Искитима, примерно в 23 километрах от города. Эпицентр находился приблизительно в двух километрах от деревни Девкино, — говорится в сообщении.

Общая магнитуда составила 3,7 балла, однако в эпицентре подземные толчки достигали мощности в 4,4 балла. Сейсмологи уточняют, что землетрясение носило природный характер и не было вызвано техногенными причинами.

По местному времени землетрясение случилось в 01:50, — добавляется в сообщении.

Стоит заметить, что деревня Девкино находится недалеко от Восточного участка Колыванского разреза. В последнее время в этом районе часто регистрируются подобные проявления сейсмической активности.

Так, к примеру, неделю назад в Искитимском районе Новосибирской области зафиксировали ещё одно землетрясение. Его магнитуда составила 3,1 балла. Тогда в том районе проводились промышленные работы, и серия подземных толчков могла быть вызвана как раз ими.

Кроме того, 18 апреля сообщалось, что у берегов Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3. Оно произошло на глубине 90 километров. Эпицентр находился в 170 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.