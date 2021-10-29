Под Краснодаром умершую женщину принесли в администрацию из-за безденежья

В Краснодарском крае родственники умершей женщины принесли её труп к зданию администрации. Из-за отсутствия денег они не смогли транспортировать её в морг. Об этом сообщает Telegram-канал MASH.

Стоимость услуг по перевозке тела в морг в Тимашевске составляет семь тысяч рублей. Для многих местных это неподъёмная сумма, как и для тех, кто привёз труп родственницы к городской администрации.

Очевидцы говорят, что тело даже занесли внутрь здания. Чиновники попытались быстро уладить конфликт. Труп женщины доставили в морг бесплатно.

Ранее сообщалось, что уровень бедности в России в 2021 году и последующие три года будет сокращаться более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. По итогам 2023 года он достигнет исторического минимума.

Такие данные приводились в «Едином плане по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и плановый период до 2030 года». Согласно документу, в этом году доля людей с доходами ниже прожиточного минимума должна снизиться до 11,4% (ранее планировалось до 12,1%). В 2022 году уровень бедности должен упасть до 10,8% (ранее планировалось до 11,5%), в 2023 — до 10,1% (ранее планировалось до 10,9%), в 2024 — до 9,6% (ранее планировалось до 10,4%).