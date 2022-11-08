Под контрсанкции РФ попали 74 компании военно-технического блока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство утвердило список из 74 иностранных компаний военно-технического блока, попавших под контрсанкции РФ. Сообщается, что в перечне оказались европейские, британские, канадские и американские предприятия.

Дополнить перечнем юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры, — сказано в сообщении.

В частности, под санкции попала американская компания — производитель винтовок Desert Tech и фирма TCI International, специализирующаяся на изготовлении средств для связи, слежки и мониторинга местности. Также санкции распространились на болгарскую частную военную компанию Arsenal, производящую огнестрельное оружие и боеприпасы, а также немецкую фирму Atlas Elektronik, изготавливающую военно-морскую электронику и системы связи.

В октябре правительство России установило запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории страны для транспортных компаний с Украины, из ЕС, Великобритании и Северной Ирландии и Норвегии. Как следует из постановления кабинета министров, запрет на осуществление международных автогрузоперевозок по РФ установлен в отношении перевозчиков из стран, вводивших ограничения против российских транспортных компаний.