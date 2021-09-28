На берегу Байкала могут создать первый экогород

Власти Иркутской области и госкорпорация ВЭБ.РФ решили превратить промышленный моногород Байкальск в первый в России экогород. Сейчас в населённом пункте живут 12,5 тысячи человек и их число продолжает сокращаться, пишет «Царьград».

Сейчас «КБ Стрелка» и Сибирская лаборатория урбанистики разрабатывают мастер-план города. Планируется, что изменения позволят повысить туристическую привлекательность города, защитить его экологию и привлечь инвесторов. Работы планируется завершить к 2030–2040 году.

Реконструкции должны затронуть инженерные системы, жилой фонд и транспортные узлы. Кроме того, планируется внедрить систему умного города.

Работы непочатый край. Хочется сказать также слова благодарности по мастер-плану. Мы действительно сейчас выведем его на градсовет, рассмотрим на правкомиссии. Главная задача местных властей — сделать так, чтобы люди оставались здесь жить, а Байкальск вышел на качественно иной уровень развития, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что на месте целлюлозно-бумажного комбината можно построить новую часть города.

Ранее Москва вошла в топ-5 рейтинга мегаполисов мира по доле довольных качеством жизни горожан. В рейтинге учитывается не только статистика и выводы экспертов в области урбанистики, но и мнения самих жителей оцениваемых городов. В результате Москва заняла третье место в мире после Нью-Йорка и Лондона.