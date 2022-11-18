Под Белгородом из-за обстрелов ВСУ погиб пенсионер Гладков: 80-летний житель села Устинка погиб из-за обстрелов ВСУ

Фото: t.me/belregion_ru

Обстрел Вооруженными силами Украины села Устинка Белгородского района привел к гибели 80-летнего мужчины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Отмечается, что в момент прилета снаряда пенсионер находился во дворе дома.

По предварительной информации, в результате обстрела села Устинка Белгородского района погиб 80-летний мужчина. Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды, — написал Гладков.

Губернатор добавил, что были повреждены четыре частных дома. Подомовой обход продолжается, указано в публикации.

Накануне Гладков сообщил о том, что под минометный обстрел попало приграничное село в Шебекинском городском округе. Обошлось без пострадавших, в двух домовладениях выбиты окна. Также получила повреждения линия электропередачи.

Кроме того, он рассказал, что в результате обстрелов 17 ноября города Шебекино Белгородской области пострадала женщина, бригада скорой помощи госпитализировала ее в тяжелом состоянии. По словам главы региона, снаряды «Града» попали в частный дом. Утром очевидцы сообщили о громких хлопках.