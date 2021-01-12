Почётный Патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5a78e99a-54c1-11eb-b2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Епископ Русской православной церкви на покое, почётный Патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Филарет умер в возрасте 85 лет.

Умер митрополит Филарет — епископ Русской православной церкви на покое, почётный Патриарший экзарх всея Беларуси, Герой Беларуси, — передаёт Sputnik Беларусь.

Причина смерти митрополита Филарета не называется, однако в Интернете появилась информация, что он заразился COVID-19.

Ранее на 74-м году жизни умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). Об этом сообщает митрополия. Отмечается, что причиной смерти митрополита стали осложнения после коронавирусной инфекции. Феофан был возведён в сан митрополита 1 августа 2012 года патриархом Кириллом. Он возглавлял Татарстанскую митрополию с 2015 года. Ранее он служил во многих регионах России, в том числе был епископом Магаданским и Синегорским, епископом Ставропольским и Владикавказским, архиепископом Челябинским и Златоустовским.

До этого NEWS.ru писал, что скончался проходивший лечение от коронавируса патриарх Сербский Ириней. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.