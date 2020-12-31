Почётный член МОК Вальтер Трёгер умер на 92-м году жизни

https://static.news.ru/photo/706ab706-4c15-11eb-89d4-fa163e074e61_660.jpg Вальтер Трёгер Фото: Peter Hartenfelser/imago sportfotodienst/Global Look Press

Экс-президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB), почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Вальтер Трёгер умер в возрасте 91 года.

По словам президента МОК Томаса Баха, Трёгер внёс серьёзный вклад в развитие комитета в качестве спортивного директора, затем в статусе члена, а в последнее время как почётный член.

Когда мы впервые встретились в 1970-х годах, я узнал его как человека, увлечённого спортом и обладающим огромными знаниями об олимпийском движении, — отметил Бах.

Он добавил, что на протяжении многих лет Трёгер ответственно работал в сфере управления спортом и оказал большое влияние на развитие немецкого и международного спорта.

В МОК не уточнили, отчего умер немецкий функционер.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Томми Дохерти скончался в возрасте 92 лет. По словам представителя семьи, Дохерти умер дома в окружении родных и близких.