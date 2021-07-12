Почти всех задержанных журналистов на акции у здания ФСБ отпустили

Почти всех журналистов, которые вчера были задержаны на акции против признания СМИ и журналистов иностранными агентами, отпустили. На ночь в отделении полиции остался только журналист RT Илья Васюнин. Об этом сообщает Telegram-канал «ОВД-Инфо».

Сообщение о том, что большую часть журналистов отпустили, появилось минувшей ночью. Сообщалось, что Васюнин останется в отделении до утра с протоколом о повторном нарушении митингового законодательства. Сейчас ни на его личных страницах, ни в СМИ информации об освобождении нет. Отпущенным из отделения журналистам вменяют участие в несогласованной акции.

Серия одиночных пикетов проходила у здания ФСБ на Лубянке в Москве. Всего полицейские задержали девять активистов. Среди задержанных были журналистка Софья Гройсман (признана властями иноагентом, стояла с плакатом «Сами вы иноагенты»), Васюнин (стоял с плакатом «Хватит тут устраивать Украину»), журналист Андрей Ковалёв (стоял с плакатом «Свободная журналистка, а не вот это вот всё»), создатель подкаста «Так вышло» Андрей Бабицкий (стоял с плакатом «О своей агентности подумали бы, притырки»), журналистка «Дождя» (признан властями иноагентом) и невеста обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова Ксения Миронова, создательница подкаста «Норм» Даря Черкудинова и журналистка The Bell Юлия Старостина.

Ранее сообщалось, что акция началась вечером 21 августа. Мероприятие прошло из-за решения Минюста признать иностранным агентом телеканал «Дождь» и расследовательское медиа «Важные истории».