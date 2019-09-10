https://static.news.ru/photo/54802f24-d3eb-11e9-9de4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Законопроект о запрете на продажу алкоголя молодым людям до 21 года в РФ согласован большинством ведомств и может быть рассмотрен в этом году. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Законопроект согласован практически всеми федеральными органами, в которые он направлялся, — цитирует чиновника ТАСС.
По словам замглавы Минздрава, «позиция федеральных органов в подавляющем большинстве положительна», в связи с чем министерство надеется рассмотреть законопроект в 2019 году. Также Олег Салагай добавил, что документ прошёл общественное обсуждение.
Были проведены слушания в Общественной палате, в большей части регионов, некоторые регионы направили нам письма в поддержку, — резюмировал замминистра.
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Почти все ведомства поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года