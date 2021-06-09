Почти все единороссы ушли из Госдумы до конца рекордного заседания

https://static.news.ru/photo/0b2cc678-c923-11eb-8729-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Только три депутата Госдумы от «Единой России» голосовали по последнему законопроекту, который рассматривал парламент на своём самом длинном заседании 8 июня, длившемся больше девяти часов. Остальные покинули зал заседаний раньше. Это следует из системы нижней палаты Федерального собрания. Получается, что почти все единороссы ушли до конца рекордного заседания.

Всего в последнем голосовании участвовали 89 парламентариев, что составляет 20% от общего количества политиков в ГД. При этом в начале дня в зал пленарных заседаний пришли 409 депутатов.

За последний законопроект также голосовали 72,5% от общего числа представителей ЛДПР, 60,9% политиков от «Справедливой России» и КПРФ в полном составе.

Я не идиот выступать перед пустым залом. Мне этого не надо. Это не принятие законов, это издевательство, — объяснил Znak.com представитель ЛДПР Сергей Иванов, который покинул зал в 16:00.

Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг рассказал, что он выступал практически перед пустым залом. По его словам, всего до конца осталось не больше 30 человек, которые аплодировали ему, когда он вышел на сцену.

8 июня Госдума установила рекорд по времени заседания, которое началось в 10:00, а закончилось примерно в 19:20. Последняя сессия Госдумы VII созыва завершится 18 июля. Новые выборы в парламент запланированы на единый день голосования 19 сентября.