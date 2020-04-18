Почти восемь тысяч подмосковных медиков работают с пациентами с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c0f92846-815f-11ea-a99d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosreg.ru

В Московской области с пациентами, заразившимися коронавирусом, работают около восьми тысяч медиков.

Об этом рассказала глава регионального Минздрава Светлана Стригункова телеканалу «360». По ей словам, 3 тысячи из них — врачи, 3,5 тысячи — средний медперсонал и более тысячи человек — младший медперсонал.

Это врачи не только инфекционных стационаров, но и скорой помощи, и поликлиник, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе замедлился прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что по данным на 18 апреля прирост заболевших составил 12%, на 17 апреля — 15%, на 16 апреля — 18%.