Почти восемь тысяч подмосковных медиков работают с пациентами с COVID-19

В Московской области с пациентами, заразившимися коронавирусом, работают около восьми тысяч медиков.
Об этом
Это врачи не только инфекционных стационаров, но и скорой помощи, и поликлиник, — сказала она.
Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе замедлился прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что по данным на 18 апреля прирост заболевших составил 12%, на 17 апреля — 15%, на 16 апреля — 18%.
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