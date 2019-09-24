Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) подключила к теплу 45% жилых зданий столицы.
По состоянию на 8:00 24 сентября отопление подано в 27,14 тысячи объектов, в том числе в 14,77 тысячи жилых домов (45%), 7,7 тысячи социальных объектов (97,9%), 4,66 тысячи офисов, торговых помещений и других зданий (16%), говорится в релизе МОЭК.
Отмечается, что специалисты энергетической компании во всех случаях отсутствия тепла на включённых объектах оперативно оказывают техническую помощь и вместе с коммунальщиками устраняют неисправности и проводят наладку оборудования.
Ранее News.ru писал, что власти Москвы намерены завершить подачу тепла во все учреждения и жилые дома столицы раньше срока — к 24-25 сентября. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, нормативный срок разогрева города с момента подачи тепла — пять суток.