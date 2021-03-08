Почти у половины москвичей есть антитела G к коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/a39c75c8-7fe7-11eb-8a5a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Почти половина жителей Москвы обладает антителами G в рамках популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

В Москве официально переболели и внесены в ковидный регистр более 1 млн человек. Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета — антитела G имеют в среднем 42-43% москвичей, — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что на данный момент прививку от коронавируса сделали более 700 тысяч жителей столицы. Каждый день в Москве вакцинируется в среднем от 10 до 15 тысяч человек.

По данным на утро 8 марта, за минувшие сутки в России выявлено 10 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Стоит отметить, что этот показатель стал минимальным с 3 октября.

Как писал NEWS.ru, среди регионов лидером по суточному приросту заболевших остаётся Москва. В столице за сутки зафиксирован 1421 случай заражения.