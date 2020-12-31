Почти тысяча пациентов с коронавирусом лечатся в больнице в Коммунарке

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в настоящее время в лечебном учреждении находятся более 960 пациентов с коронавирусом.

На своей странице в Facebook, главврач опубликовал инфографику, согласно которой в больнице лечатся 966 человек, поступили 64 пациента, 58 выписаны, ещё 22 скончались.

Предпраздничная неделя не выглядела таковой. Невероятное напряжение команды, поступления, переводы в ОРИТ, увеличение числа пациентов на ИВЛ... Тут ещё и новогодние картинки из аэропортов и Красной площади заставляют предположить, — написал Проценко.

Ранее Денис Проценко предупредил, что в России стоит ожидать третью волну активного распространения коронавирусной инфекции. Медик отметил, что у всех крупных эпидемий можно выделить три очевидные волны распространения: у испанки, азиатского, свиного или птичьего гриппа. Медик отметил, что в случае с этими эпидемиями волны были связаны с сезонными вспышками заболеваемости весной и осенью.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 26 301 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 3 212 637.

Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 447 пациентов. Всего в стране зарегистрировано 58 002 летальных исхода. Количество выздоровевших увеличилось на 18 897 человек — до 2 599 035, писал NEWS.ru.