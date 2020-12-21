Почти треть работающих россиян заявили о падении доходов в 2020 году

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Около трети трудоустроенных жителей России в 2020 году столкнулись со снижением доходов, свидетельствуют данные исследования крупной рекрутинговой компании.

О сокращении доходов с начала года сообщили 32% опрошенных жителей России, в то время как годом ранее на потери в заработке жаловались лишь 7% россиян, пишет РБК.

При этом 15% респондентов заявили, что в текущем году их доходы упали на 21% и более, 8% заявили о сокращении заработков на 11–20%, у 9% отрицательная динамика не превысила 10%.

Среди тех, кто заявил о снижении доходов, 19% признались, что ушли с прежнего места работы по собственному желанию, а 18% отметили снижение зарплат. Также 11% сменили место работы на менее прибыльное, а у 14% респондентов работодатели сократили программы бонусов для сотрудников.

38% опрошенных заявили, что в 2020 году их доходы не изменились по сравнению с прошлым годом, 30% респондентов удалось добиться повышения заработка. В исследовании отмечается, что рост прибыли фиксировался в основном среди сотрудников IT-сферы, фармацевтики, консалтинга, а также производства медицинского оборудования.

Более половины россиян (59%) рассчитывают, что в будущем году их доходы вырастут, 8% опасаются дальнейшего ухудшения своего финансового положения, а треть опрошенных считают, что уровень заработка в 2021 году не изменится. При этом годом ранее никто из участвовавших в опросе не планировал снижения доходов в 2020 году.

В исследовании приняли участие около 5 тысяч сотрудников и работодателей из России. Опрос проводился в октябре — декабре 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на фоне пандемии коронавируса темпы снижения зарплат жителей России выросли до рекордных значений. Сильно отклонялся от нормы начисленный фонд оплаты труда весной и летом, показало исследование. При этом осенью на фоне второй волны коронавируса россияне вновь получили значительно меньше выплат, чем могли бы в отсутствие пандемии.