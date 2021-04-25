Почти пятая часть россиян изменила планы на май из-за указа Путина

https://static.news.ru/photo/4b484a98-a718-11eb-a0d7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно пятая часть россиян изменила свои планы на майские праздники из-за объявления президентом Владимиром Путиным нерабочими первые 10 дней месяца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса.

Об изменении планов рассказали 18% респондентов. При этом более половины опрошенных (55%) рассказали, что намерены провести выходные дома. На дачу или в деревню планируют поехать 13% респондентов.

Ещё 7% участников опроса собираются отдыхать на природе, 3% запланировали путешествия по России и 1% респондентов проведут выходные в гостях.

До указа Путина о выходных доля россиян, которые собирались работать в первых числах мая, составляла 17%. После — сократилась до 13%.

Опрос проводился с 24 по 26 апреля во всех регионах РФ. В нём приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что доцент экономического факультета РУДН Олег Жилкин оценил потери экономики из-за длинных выходных в мае. По его словам, ущерб составит сумму оплаты труда сотрудников за три рабочих дня. Потери, скорее всего, будут компенсированы сферой торговли, туризма и гостиничного бизнеса.