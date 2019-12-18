https://static.news.ru/photo/b03c17d8-c153-11e9-b86a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Около половины украинцев поддерживают партию действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг».

Если бы выборы проходили в ближайшее время, за «партию власти» отдали бы голоса 48% опрошенных. Правда, уточняют социологи, это количество тех, кто в принципе определился со своими политическими предпочтениями.

Ещё 11,4% поддерживают партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ровно 9% назвали «Европейскую солидарность», 7,8% — «Батькивщину» и 4,4% — партию «Голос».

Рейтинг других политических сил — менее 3%, передаёт «Интерфакс-Украина».

Тех, кто не определился, — около 16%.

Ранее NEWS.ru писал, что член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил снять в России свою версию украинского сериала «Слуга народа». На роль учителя, ставшего президентом страны, он предложил Максима Галкина вместо Зеленского.