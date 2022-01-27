Почти половина сидящих на диете россиян испытали психологические проблемы

46% опрошенных россиян заявили, что испытывают сильную тревогу и панику, когда сидят на диете, при этом 20% ограничивающих себя в питании респондентов пожаловались на постоянные или частые проблемы с памятью. 26% отметили, что периодические что-то забывают, а 42% опрошенных посетовали на неспособность сосредоточиться. Это выявило исследование, проведённое разработчиком приложения для расшифровки и мониторинга результатов лабораторных анализов Ornament Health AG, пишет «Газета.Ru».

Как мы видим, диета, особенно блиц-диета или слишком жёсткий отказ от пищи, расценивается не как постепенное, последовательное изменение образа жизни навсегда, а остаётся средством скорой помощи, неким медицинским вмешательством, которое для абсолютного большинства людей является стрессом, чем-то негативным и ожиданием скорейшего прекращения этого вмешательства, — прокомментировала полученные данные Элина Шарифуллина, главный научный сотрудник компании.

Отмечается, что в момент проведения опроса на диете сидели 17% опрошенных, 66% из них следуют индивидуальному плану питания. Оставшиеся 34% респондентов выбрали популярные диеты: 10% следует палеодиете, 7% выбрали кетодиету, а 6% — белковую. Оставшиеся 5% предпочли придерживаться вегетарианства.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала не нагружать организм паникой и дополнительным стрессом, если после новогодних праздников нужно скинуть несколько килограммов. Она порекомендовала пить больше воды с лимоном, чтобы вывести лишнюю жидкость из организма.