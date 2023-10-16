Стало известно, сколько россиян доверяют автоблогерам при покупке машины «Одноклассники»: 49% россиян доверяют советам автоблогеров при покупке машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чуть менее половины россиян (47%) интересуются контентом, публикуемым автоблогерами, при этом 49% из них принимают решение о покупке, ориентируясь на рекомендации этих специалистов. Таковы данные совместного социологического исследования, проведенного экспертами соцсети «Одноклассники» и платформы «Авито Авто». Участниками опроса стали 10 тысяч человек из разных регионов России.

Согласно опросу, в 47% респондентов, интересующихся публикациями автоблогеров, входят даже те, кто не водит машину. В гендерном отношении аудитория разделилась следующим образом: 60% зрителей — мужчины, 40% — женщины.

Видеообзоры специалистов смотрят 54% россиян, планирующих покупку автомобиля. При этом 49% принимают решение о покупке, ориентируясь на рекомендации блогеров. А 71% участников исследования признались, что автоблогеры помогают разобраться в деталях и сформировать четкое мнение относительного той или иной модели машины.

По данным «Одноклассников», за последний год охваты контента на автомобильную тематику в соцсети выросли на 35%. При этом самый значительный рост показывает аудитория авторов, рассказывающих про диагностику и ремонт автомобилей.

Опрос выявил, что наиболее привлекательным для пользователей является формат видеообзоров — его предпочитают 77% тех, кто смотрит контент. Сравнительными обзорами интересуются в основном те, кто уже имеет автомобиль (40%), в то время как подробные статьи с фотографиями чаще смотрят те, кто еще только планирует покупку (30%).

Согласно исследованию, среди основных тем, которые больше других интересуют россиян в автомобильных блогах, оказались технические характеристики, отзывы об автомобилях, данные об эксплуатационных расходах, стоимость и финансовые аспекты, а также опции и комплектации.

Ранее автоэксперт Сергей Шабунин напомнил автовладельцам о необходимости в преддверии холодов и первых заморозков заменить воду в стеклоомывателе на незамерзающую жидкость. Среди других обязательных процедур он назвал также проверку плотности антифриза и тормозной жидкости.