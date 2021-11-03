Почти половина россиян захотели больше выходных дней

Почти половина россиян считают, что выходных дней должно быть больше. При этом у большинства опрошенных привычный график работы — 5/2. Это показало исследование HeadHunter, опубликованное РИА Новости.

Согласно исследованию, 47% опрошенных хотят больше выходных. Больше всего не хватает отдыха москвичам и жителям Краснодарского края (по 54%). 37% опрошенных заявили, что существующих выходных им достаточно. Затруднился ответить на вопрос каждый шестой.

Почти две трети (67%) работников в России трудятся по графику 5/2, каждый десятый — по графику 2/2. 6% респондентов работают по графику 4/3, или с одним выходным. Каждый пятый (17%) имеет свободный график по договорённости с работодателем или являясь самозанятым.

При этом треть (30%) респондентов недовольны текущим графиком. Меньше всего он устраивает жителей Санкт-Петербурга (35%), а также работающих в сфере маркетинга, рекламы и пиара (45%), и строителей, юристов, административного персонала (свыше трети).

Среди желающих изменить график большинство (38%) предпочли бы работать по схеме 6/1, 30% — 4/3, 28% — 5/2. А 16% хотели бы перейти на «плавающий» график 4/2 либо без привязки к дням недели.

Чаще всего в выходные россияне проводят время с семьями (57%), гуляют (51%) и сидят дома (49%).

Ранее стало известно, что большинство россиян (52%) выступают против продления режима нерабочих дней. При этом около четверти респондентов считают, что продление пошло бы на пользу.