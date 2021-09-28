Почти половина россиян регулярно работает сверхурочно и без оплаты

Почти половина россиян — 48% — регулярно работает сверхурочно, при этом в большинстве случаев сверхурочная работа им не оплачивается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

29% респондентов указали , что работают сверхурочно примерно от трёх до пяти часов в неделю. Еще 37% респондентов рассказали, что иногда тоже задерживаются на рабочем месте. Только 15% участников исследования стараются всегда уходить с работы вовремя. При этом 70% респондентов заявили, что работодатель не оплачивает сверхурочное время, а 13% выплачивают менее 10% заработной платы.

По данным исследования, больше всего — 23% — перерабатывают специалисты на транспорте и в сфере логистики. Примерно каждый шестой опрошенный «трудоголик» указал отрасль производства или промышленности, еще 15% перерабатывающих участников исследования указали сферу продаж, 12% — строительства, 11% — медицины.

Ранее «Росгосстрах Жизнь» и HeadHunter провели опрос, выяснив, что в малом и среднем бизнесе работать сверхурочно считается нормой для 31% россиян. В таких коллективах «смотрят косо» на тех, кто заканчивает работу вовремя. Тогда сообщалось, что с переработками сталкиваются работники в сфере туризма (89%), управления персоналом (89%), искусства и развлечений (87%). Менее всего перерабатывают юристы (67%), специалисты по продажам (66%) и сотрудники банков (60%). Большинство перерабатывающих жалуется на ухудшенное самочувствие.