Почти половина россиян не заказывает лекарства онлайн

https://static.news.ru/photo/4ef72128-ecfb-11ea-8e07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продажа лекарств в России через Интернет была разрешена 1 апреля 2020 года. Однако почти половина граждан страны продолжает ходить за препаратами в аптеку. Данная информация стала известна после публикации результатов опроса специалистов исследовательского холдинга «Ромир».

Выяснилось, что 47% россиян продолжают ходить в аптеки и не покупают лекарства онлайн. Больше других проверенным методом приобретения лекарств пользуются граждане старше 60 лет (55%). Отмечается, что 31% респондентов стали иногда заказывать препараты онлайн, а 9% опрошенных даже не знают о появлении такой возможности.

В ходе опроса также стало известно, почему Сеть в настоящее время проигрывает аптекам. В качестве причины неиспользования Интернета 59% респондентов заметили, что считают покупку оффлайн более удобной. Более трети россиян (36%) считают, что купить лекарства в аптеке быстрее, чем ждать онлайн заказ. Для 28% респондентов оказалась важной возможность проконсультироваться с фармацевтом. Кроме того, многие (14%) привыкли доверять конкретной аптеке, в которой они закупаются уже долгое время, говорится в исследовании.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральный регистр граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, начнёт действовать в РФ с 1 сентября. Обновлять этот список планируется не реже одного раза в год.