Почти половина населения России стала постоянно пользоваться Telegram

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Доля россиян, ежедневно использующих мессенджер Telegram, за год выросла более чем на 20% и достигла почти половины от всего населения страны старше 12 лет, говорится в отчете исследовательской компании Mediascope. По итогам декабря 2023 года среднесуточный охват Telegram составлял 47%, передает РБК.

В настоящий момент Telegram занимает четвертую позицию в рейтинге самых популярных интернет-ресурсов. Первое место сохраняется за WhatsApp, среднесуточный охват которого составляет 67%, на втором месте находится «Яндекс» (56%), на третьем — Google (53%). Пятая строчка в рейтинге — у «ВКонтакте» (45%), шестая — у YouTube (44%).

Ранее выяснилось, что аналитикам российского отдела ЦРУ запретили заходить в Telegram с компьютеров на рабочем месте. Также сотрудникам также запрещается пользоваться мессенджером на личных гаджетах, пока они находятся на работе. В случаях, когда им необходимо получить доступ к Telegram, они должны покидать территорию комплекса ЦРУ. Уточняется, что мессенджер вызывает повышенный интерес у экспертов службы в связи с публикациями российских военных блогеров.

До этого пользователи по всей России столкнулись с перебоями в работе мессенджера WhatsApp. Перед этим произошел массовый сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». С ним столкнулись пользователи не только России, но и ряда других стран. Они не могли получить доступ к сайту как с мобильных устройств, так и с персональных компьютеров.