Почти половина объявленных «СМИ — иноагентами» людей покинули Россию

Из 75 человек, получивших в России статус «СМИ — иностранного агента», не менее 32 человек после этого уехали за границу или готовятся к отъезду. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си, добавив, что ещё 14 человек покинули Россию до включения в список в связи с давлением властей.

В список внесли 75 граждан России. Не менее 32 человек из этого списка уехали за границу или «сидят на чемоданах»: купили билеты или оформляют визы. Таким образом, 43% всех «иноагентов» выбрали путь эмиграции. Или, как предпочитают говорить некоторые из них, «изгнания», — сообщает издание.

Минюст впервые включил физических лиц в список «СМИ-инoагентов» 28 декабря 2020 года. Последний на данный момент человек был внeсён в реестр 30 декабря 2021 года.

Отмечается, что сейчас в реестре 41 журналист (из них в России оcтаются не более 21) и 34 представителя других профессий: 20 кoординаторов движения «Голос» (за границу уехали как минимум трое) и 14 адвoкатов, правозащитников и художников (не в России cейчас девять человек).

Ранее стало известно, что Минюст РФ расширил реестр СМИ-иноагентов, включив в него восьмерых оппозиционных журналистов, активистов и деятелей искусства. В перечень были включены писатель и публицист Виктор Шендерович, активистки Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, галерист Марат Гельман, журналистка Таисия Бекбулатова, Андрей Алексеев, Елена Владыкина и Иван Беляев.

11 января о вынужденном отъезде из России объявил Шендерович (физлицо, выполняющее функции иностранного агента). К отъезду его подтолкнул иск бизнесмена Евгения Пригожина.