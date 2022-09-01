«Почти никому не нужна»: врач о необходимости ревакцинации от COVID-19 Иммунолог Жемчугов: ревакцинироваться нужно хроническим больным и пожилым людям

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ревакцинация раз в год необходима только пожилым, людям с онкологией, аутоиммунными и хроническими болезнями, остальным россиянам нет смысла делать прививку даже при минимальном наличии антител, рассказал «ФедералПресс» врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По его мнению, сейчас прививка по сути «почти никому не нужна».

На самом деле, вакцинация сейчас почти никому не нужна, кроме людей из группы риска, — заявил он.

Также врач рассказал о возможности совместного применения зарубежной и российской вакцины. По словам иммунолога, отечественная вакцина нивелирует негативные последствия зарубежной и защищает организм.

Ранее в Улан-Удэ после прививок от коклюша и дифтерии умер трехмесячный ребенок. Отец мальчика рассказал, что после вакцинации у младенца резко поднялась температура, ставшая, по предварительным данным, причиной гибели. Незадолго до вакцинации у мальчика диагностировали ОРВИ, когда младенец уже шел на поправку, пришло время делать плановые прививки от коклюша и дифтерии. Отец сообщил, что судмедэкспертиза якобы не смогла установить точную причину смерти. По мнению родителя, медики «хотят списать все на маму, которая дала ребенку ибупрофен», а в больнице «началась суета с заметанием следов».