«Почти национализация»: Собчак высказалась о ситуации с беженцами из ДНР

Решение России принять беженцев из ДНР говорит о «космическом» уровне сумасшествия, заявила телеведущая Ксения Собчак. По мнению журналистки, в РФ и в мире началась массовая истерия, пишет «ФедералПресс».

Потрясающе, почти национализация. Уровень сумасшествия какой-то космический уже, — возмутилась Собчак.

Она убеждена, что ситуация с беженцами из ДНР вышла из-под контроля. Собчак также возмутилась словами депутата Фёдорова, который предложил отдать квартиры умерших от коронавируса россиян людям из ДНР.

Эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий объявили 18 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить прибывающим людям по 10 тысяч рублей.

Накануне в Пензенской, Курской и Воронежской областях был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с ожидаемым прибытием в регион эвакуированных жителей Донбасса. К вечеру 20 февраля границу с Россией, по данным МЧС, пересекли более 53 тысяч беженцев.