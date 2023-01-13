Почти лотерея: как работают автомобильные перегонщики Россияне нашли способ покупать популярные иномарки, несмотря на санкции

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Дефицит автомобилей в России, вызванный жесточайшим санкционным давлением и последовавшими логистическими проблемами, обернулся возрождением, казалось бы, уже подзабытой профессии. В кризисных условиях подняли голову перегонщики. Одни создают специальные фирмы по перегону машин из-за границы, другие предпочитают работать в одиночку. Однако схема, при которой клиент удаленно выбирает машину, заказывает и ее пригоняют, стала максимально рабочей. Как работает этот бизнес и какие риски несет для потенциальных покупателей — разбирался NEWS.ru.

Кот в мешке

Сергей из Самары недавно приобрел новенький Toyota Land Cruiser — автомобиль ему по специальному заказу пригнали из ОАЭ. Мужчина рассказал NEWS.ru, что знакомые посоветовали ему проверенных перегонщиков.

Машину выбирал удаленно: цвет, комплектацию. Самому ездить никуда не пришлось, всё в режиме онлайн. Было, конечно, очень волнительно, потому как подобного опыта ранее никогда не имел — покупал машины через автосалоны. Сейчас же такой возможности нет, — рассказал Сергей.

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Выяснилось, что подобная схема сегодня максимально популярна. Впрочем, эксперты признают: она возникла отнюдь не от хорошей жизни. Очевидный дефицит автомобилей на российском рынке породил возрождение подзабытых схем, зачастую серых и «кривых».

Перегонщики появились в больших количествах, причем особенно активны они на трех направлениях, рассказал NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Первое направление — европейские страны, прежде всего Нидерланды, Бельгия и Германия. Как правило, отсюда привозят б/у автомобили. Второе направление — Южная Корея, она хороша тем, что там популярны европейские автомобили с левым, как и у нас, рулем. Плюс ко всему там хороший климат, машины не гниют, и в целом качество автомобилей достаточно высокое, — сообщил Шапарин.

Третье направление — это праворульные японские автомобили, говорит эксперт. Несколько месяцев назад было весьма выгодно пригонять машины из Японии за счет низкого курса иены относительно доллара, при этом американская валюта ранее тоже заметно просела по отношению к российскому рублю. Шапарин признал, что логистика из Японии «долгая и мучительная», обходится очень дорого, поэтому бюджетные японские автомобили в Россию сегодня практически не попадают.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Подержанные праворульные автомобили из Японии марки Toyota

При этом собеседник NEWS.ru признал: львиная доля таких автомобилей — это кот в мешке. У многих ввезенных из-за рубежа машин скручены пробеги, проверить их историю практически невозможно, потому что, например, европейцы больше не предоставляют россиянам доступа к дилерским базам, где содержится информация, как ранее обслуживался конкретный автомобиль.

Однако тысячи россиян сегодня участвуют в этой лотерее, искренне надеясь вытащить счастливый билет.

Русским не продают

Специалист по подобру и перегону автомобилей Артур Темирханов рассказал NEWS.ru, что в последние несколько месяцев перегонщики заметно активизировались.

По его оценкам, рынок перегона автомобилей после введения антироссийских санкций увеличился в два-три раза.

Ко мне поступает очень много запросов, очень много людей пишут. Почему? Потому что цены на автомобили в России очень высокие, покупать очень невыгодно, приходится переплачивать как минимум миллион рублей, а в некоторых случаях — даже 3–5 миллионов рублей. На данный момент пригонять машину из-за границы все еще выгодно. Запросы на эту услугу поступают практически из всех регионов, — рассказал Темирханов.

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По его словам, чаще всего на рынке перегона авто работают уже сформировавшиеся профи, которые ранее занимались перегоном и знают, как это делать. Однако на этот рынок сейчас начали активно заходить и новички.

Из ОАЭ чаще всего пригоняем «японцев» — Land Cruiser 300 и Mitsubishi. Современный рынок Китая — это электрические автомобили, производство которых находится там на высоком уровне. Из Кореи доставляем Hyundai и Kia, из США — Toyota, Ford, Nissan, Honda , Chevrolet, — пояснил собеседник NEWS.ru.

Темирханов признал, что нюансов в этом деле хватает, причем связаны они, как правило, не столько с выбором автомобиля, сколько с бюрократией по обе стороны границы.

При ввозе легковушки физическим лицом российское таможенное законодательство требует от него заранее полностью оплатить пошлину и оформить необходимые бумаги на конкретный экземпляр. То есть нужно сначала купить за рубежом автомобиль, затем подготовить на него документы в России, а потом уже с их оригиналами на руках въезжать в страну. Причем закон требует предварительно указать не только данные машины, но также место и время пересечения ею государственной границы России. В итоге есть два варианта решения вопроса. Первый вариант — дважды съездить в Германию, сначала для покупки, а после — для перегона автомобиля. В этом случае много тратится денег и времени на дорогу, — рассказал эксперт.

Второй вариант более популярный, когда продажа машины происходит дистанционно с привлечением местных подборщиков или самостоятельно, исключительно по фотографиям и описанию в интернете. По словам Темирханова, девять из десяти российских покупателей выбирают второй вариант — более рискованный, но и куда менее затратный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть и другие тонкости. Например, в Германии во многих объявлениях указаны две цены — нетто и брутто. Это автомобили, из стоимости которых можно выделить 19-процентный НДС. Заплатить при покупке в любом случае придётся полную сумму, однако после вывоза машины за пределы Евросоюза НДС можно вернуть, если правильно оформить документы. Понятное дело, что покупка такой машины выгоднее, но торгуют ими исключительно автосалоны — продавец-частник вернуть покупателю НДС не сможет.

Проблема в том, продолжает собеседник NEWS.ru, что в текущей ситуации практически все фирмы отказываются работать с клиентами из России, опасаясь попасть под санкции:

Перед покупкой машины автосалон запрашивает документы покупателя и данные компании. Только после этого начинается диалог. Если автосалон узнает, что клиент из России, ему мгновенно отказывают в покупке. Поэтому клиенту из России нужны специалисты, причем желательно с европейским гражданством. Потому что самостоятельно в некоторых ситуациях приобрести автомобиль невозможно

Ввоз автомобилей из США в 2022 году стал настоящим квестом, в частности усложнилась логистика. Ранее эти машины на кораблях поставлялись напрямую в Новороссийск. Сейчас же для российских судов действуют ограничения на вхождение в порты западных стран. Поэтому теперь логистика строится, например, через Грузию или иной альтернативный порт.

По цене металлолома

География перегона автомобилей за последнее время несколько раз менялась. Например, в 2020–2021 годах 90 процентов пригнанных транспортных средств составляли авто из США. Однако с 2022 года всё поменялось. Американское направление стало закрытым по понятным причинам.

Перегонщик Олег (по его просьбе имя изменено. — NEWS.ru) рассказал, что россияне стали переключаться на другие направления:

С конца 2021 года пошел вниз курс евро, и машины из Европы стали еще более привлекательны. В 2022 году направления США и Европа на какой-то период встали на паузу, однако затем снова раскачались. Например, если ранее доля пригнанных из ЕС автомобилей составляла 10–15% всего объема импортируемых автомобилей, то в 2022 году она составила все 50%.

Также, по его словам, интерес представляет китайский рынок: оттуда интересно возить, в наличии есть хорошие варианты, имеются даже местные электромобили, которые превосходят по параметрам «Теслу». Дело в том, что даже новые электромобили европейских марок сначала запускают в Китае, и только через год они появляются на европейском или американском рынках. Поэтому свежие образцы можно выхватить именно в КНР.

Перегонщики отмечают, что разочаровались в рынке ОАЭ.

Сначала казалось, что это будет очень выгодное направление, там много машин, большой автомобильный хаб Ближнего Востока, там вся Африка закупается. Однако на деле выяснилось, что ценник на американские автомобили там выше, чем в самой Америке, логистика не такая уж простая. В ОАЭ можно рассмотреть только некоторые модели Suzuki и Toyota, которые не представлены на российском рынке. Остальные модели не так выгодно возить, — пояснил Олег.

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

Отдельная история связана с европейскими и американскими аукционами: по оценкам специалистов, сейчас это основной источник получения автомобилей из США. Именно через аукционы выкупаются разбитые автомобили, затопленные, в том числе из категории «тотального уничтожения» (соответствующие критерии в России и Штатах отличаются). Такие машины покупаются очень дешево, практически по цене металлолома. Их восстанавливают в Белоруссии, после чего успешно реализуют россиянам в категории «небитый, некрашеный».

У россиян сформировались вполне определенные автомобильные предпочтения. Из «паркетников» это Audi Q5, BMW X3, Land Rover Evoque — Discovery, Mazda CX-5, CX-9, Mercedes Benz. Из седанов это Honda Accord, Chevrolet Malibu, Mazda 3, Audi A6, BMW 5. Из премиального сегмента — это BMW X5 и X7.