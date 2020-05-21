Почти каждый десятый петербуржец сдал тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/42dfb9d0-9b9e-11ea-9211-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Власти Санкт-Петербурга сообщили о ходе тестирования жителей на коронавирус. Анализы сдали больше 520 тысяч человек.

В настоящий момент на территории города работает 31 лаборатория, занимающаяся такими тестами, передают «Невские Новости». Об этом рассказали в пресс-службе вице-губернатора мегаполиса Олега Эргашева.

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.