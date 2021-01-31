Почти две тысячи россиян задержаны на протестных акциях

https://static.news.ru/photo/1c44c5e4-63bd-11eb-abe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в разных городах России приближается к двум тысячам. Такие данные приводят активисты «ОВД-Инфо».

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

По оперативной информации, актуальной на 14:50 мск, задержаны 1857 человек. На первом месте по числу людей в автозаках по-прежнему Москва — 338 граждан. На втором месте Санкт-Петербург, там 177 задержанных. Далее в первой пятёрке Красноярск (164), Владивосток (120) и Новосибирск (101).

Среди задержанных оказалась и жена арестованного оппозиционера Юлия Навальная.

Как отмечают в штабе Навального, протестная активность в регионах немного уменьшилась по сравнению с акциями, состоявшимися 23 января. Вместе с тем в крупных городах и региональных центрах протестующих, наоборот, больше.

Как писал NEWS.ru, столичные силовики решили вывозить задержанных участников протестной акции, намеченной на 31 января, в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.