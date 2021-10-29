Почти четверть россиян назвали пытки допустимыми

20% россиян считают, что пытки допустимы в тех или иных случаях, следует из результатов опроса, проведённого «Левада-Центром» (признан властями РФ иноагентом). При этом 66% респондентов уверены, что пытки нельзя применять ни при каких обстоятельствах.

11% участников опроса заявили , что пытки возможны в экстренных случаях для спасения жизни людей, а 9% — что пытки возможны по отношению к совершившим насильственное преступление люди.

45% участников исследования считают, что пытки наиболее распространены в учреждениях ФСИН, 41% — в полиции, 18% — в Следственном комитете и ФСБ.

Опрос проводили 21-27 октября среди 1636 человек в 137 населённых пунктах в 50 регионах.

Ранее об истязаниях заключённых сообщил комитет против коррупции и пыток Gulagu.net. Он представил видеоархив объёмом 40 гигабайт, в котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

По мнению правозащитницы Марины Литвинович, в российских тюрьмах насилуют для того, чтобы перевоспитать, заставить работать на администрацию, для вымогательства или для дачи ложных показаний на какого-либо подозреваемого.