Почти четверть россиян признались, что никогда не пользовались интернетом

https://static.news.ru/photo/c5ec411e-6c2b-11eb-8eac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Практически четверть жителей России (24%) сообщили, что ни разу не выходили в интернет.

Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), респонденты ответили на вопрос о том, когда они в последний раз пользовались интернетом. Так, 68% сообщили, что это было в последние сутки, 4% - в течение последней недели, 2% выходили в Сеть в течение последнего месяца. Кроме того, 1% опрошенных признались, что вообще не знают, что такое интернет.

Опрос прошёл с 15 по 17 января во всех российских городах. В нём приняли участие 1500 человек в 104 населённых пунктах, в 53 субъектах РФ, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, Александр Пушкин по-прежнему остаётся самым великим поэтом мира по мнению россиян. Согласно данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Лучшим литератором Пушкина назвали 78% респондентов. В числе великих поэтов мира россияне также назвали Михаила Лермонтова (43%), Сергея Есенина (37%), Владимира Маяковского (14%) и Льва Толстого (11%), которому также были не чужды рифмованные строки.