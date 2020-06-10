Почти 90% граждан России назвали себя патриотами

https://static.news.ru/photo/bdbec536-abbd-11ea-8862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Всероссийского центра общественного мнения провели опрос, в результате которого выяснилось, что 89% граждан РФ считают себя патриотами. С этим понятием никак себя не идентифицируют 8% респондентов.

Также россиянам, принявшим участие в опросе, предложили объяснить, что такое патриотизм. Ответ предполагал не более трёх различных вариантов. Большая часть респондентов (47%) заявили, что патриотизм — это любовь к своей стране. Другая многочисленная группа (44%) заметила, что патриот — это тот, кто работает и действует во благо родины.

Также многие россияне (34%) уверены, что главный показатель высокого уровня любви к Отечеству в человеке — это его стремление к изменению положения дел для достойного будущего своей страны. Другая группа опрошенных (29%) назвали таковым готовность говорить правду о родине, какой бы горькой эта истина не была, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, каждый пятый россиянин никогда не проходил диспансеризацию. При этом половина российских граждан оценивает состояние своего здоровья как удовлетворительное.