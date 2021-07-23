Почти 800 россиян погибли от коронавируса за сутки

779 человек погибли в России от коронавируса за последние сутки. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Днём ранее погибших было на 20 человек больше. Таким образом общее количество погибших за весь период распространения вируса достигло 153 874.

Всего в стране заразились 24 072 человека (на 125 больше, чем сутки назад). У 9,8% из них не было клинических проявлений COVID-19. За весь период пандемии число заражений достигло 6 126 541.

В течение последних суток выздоровели 18 678 пациентов (на 3274 меньше, чем днём ранее).

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве — 3406 заражений. На втором месте по этому показателю Московская область (2191), на третьем — Санкт-Петербург (1934). Меньше всего заражений выявлено в Чукотском автономном округе — шесть случаев.

Ранее журналисты трёх изданий получили информацию из базы Минздрава, созданной для отслеживания ситуации с коронавирусом. Они сообщили, что в реестре заболевшими числятся в пять раз больше пациентов, чем в официальной статистике оперштаба. По данным СМИ, сейчас COVID-19 переболели больше 29 млн человек.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что прочитал материал об этом, но ничего не понял из текста.