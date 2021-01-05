Почти 700 тысяч медиков получили соцвыплаты на сумму более 21 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/ee332ba4-501c-11eb-9b90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 700 тысяч медицинских работников, задействованных в оказании помощи пациентам с коронавирусом, получили социальные выплаты за декабрь на сумму более 21 млрд рублей. Об этом по итогам селекторного совещания с регионами рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Специальные социальные выплаты за декабрь 2020 года получили 696 884 медицинских работника, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Выплаты произведены полностью, их объём составил более 21 млрд рублей, — цитирует ТАСС министра.

Он отметил, что медики, оказывающие помощь пациентам с COVID-19 и работающие в новогодние праздники, получат соцвыплаты в двойном размере уже в январе.

Ранее стало известно, что кабмин принял решение выделить более 52 млрд рублей на доплаты медицинским работникам в период с декабря по февраль.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для того, чтобы повысить уровень информированности жителей страны о социальных выплатах.