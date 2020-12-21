Почти 60 компаний в Москве наказали за нарушение санитарных правил

https://static.news.ru/photo/bc1682d6-42c7-11eb-a990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 58 компаний наказаны приостановлением деятельности в связи с нарушениями санитарных правил в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По состоянию на 1 декабря текущего года на принудительное исполнение в подразделение судебных приставов ГУ ФССП России по Москве поступило 58 исполнительных документов об административном приостановлении деятельности за нарушения режима санитарных мер в период пандемии, — цитирует представителя ФССП ТАСС.

Отмечается, что приостановление деятельности сроком до 90 суток является самым жёстким наказанием для юридических лиц в связи с нарушениями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ). Аналогичное наказание является максимально возможным при нарушении статьи 20.61 КоАП РФ, которая предусматривает санкции за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.

По данным источника, к началу декабря было окончено исполнительное производство по 43 делам. Что касается оставшихся 15, то по ним приставы осуществляли контроль над исполнением решений суда.

Помимо этого, приставы получили 170 постановлений о взыскании с юридических лиц административных штрафов. Из этих случаев 84 исполнены с общей суммой штрафов в 2,9 млн рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, столичные судебные приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей самоизоляции в период пандемии COVID-19. По данным пресс-службы ГУ ФССП по городу, на 1 декабря на принудительное исполнение поступило 247 постановлений о взыскании административных штрафов за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.