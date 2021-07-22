Почти 50 тысяч заявок поступило на розыгрыш квартиры в Подмосковье

Число заявок для участия в розыгрыше квартиры за вакцинацию достигло почти 50 тысяч. Принять участие в акции смогут жители Подмосковья, которые привились от коронавируса, начиная с 25 июня. Победителя определят 1 августа в эфире телеканала «360».

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, количество вакцинированных в Подмосковье превысило 2,6 млн человек, чтобы их поощрить, власти снова решили разыграть квартиру.

В этот раз на кону будет стоять 40-метровая квартира на 24-м этаже в жилом комплексе «Южная Битца», расположенном всего в трёх километрах от МКАД. В квартире уже есть чистовая отделка и установлена сантехника.

Приём заявок завершится 30 июля. Власти Подмосковья до этого уже разыграли среди вакцинированных трёхкомнатную квартиру в Серпухове.

Ранее сообщалось, что врач и телеведущий Александр Мясников считает поведение россиян, прививающихся ради участия в розыгрыше автомобилей, позором. По мнению доктора, население страны настолько «oпустилось», что «пора уже перестать удивляться». Именно поэтому он призвал использовать меры принуждения к вакцинации и предложил перейти от «пряника к кнуту».