Армада дронов и удар по больнице: как ВСУ атакуют территорию РФ 9 марта

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Пресс-служба Минобороны России сообщила об отражении в ночь на 9 марта массированной атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, Киев пытался нанести удар по Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областям. В МО РФ подчеркнули, что ВСУ запустили почти 50 дронов. Подробности — в материале NEWS.ru.

Сколько десятков украинских дронов уничтожили в ночь на 9 марта

Российские силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов в разных частях страны — в Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областях, передала пресс-служба Минобороны. Там уточнили, что за одну ночь в общей сложности было сбито 47 беспилотников ВСУ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 47 БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями областей: Белгородской — один БПЛА, Курской — два БПЛА, Волгоградской — три БПЛА и Ростовской — 41 БПЛА», — отметило ведомство.

Зачем ВСУ запустили на Ростовскую область 41 БПЛА

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что налет украинских беспилотников в ночь на 9 марта призван посеять панику среди россиян, а также перекинуть боевые действия вглубь России. Он не исключил, что из-за серии поражений ВСУ на линии боевого соприкосновения Украина попытается нарастить террористическую и диверсионную деятельность.

«Украине нужна эскалация, расширение зоны боевых действий. По мере ухудшения ситуации на ЛБС для ВСУ Киев будет наращивать террористическую деятельность, диверсионную деятельность на территории России. Это попытка запугать население РФ накануне президентских выборов, посеять панику. Вероятно, они проверяли, где у нас расположены системы ПВО, но большинство установок мобильные: на гусеничной или колесной базе», — считает Матвийчук.

Откуда ВСУ могли запустить сразу 41 БПЛА в сторону Ростова-на-Дону

Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на Ростовскую область с применением беспилотников из подконтрольных Киеву районов ДНР. Он также не исключил, что дроны могли запускать и из Запорожской области. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Предположу, что почти 50 БПЛА ВСУ запустили на Ростовскую область из подконтрольных Киеву районов ДНР, также из района Запорожья. Передают, что 41 дрон удалось сбить. Это попытка переноса террористической деятельности вглубь территории России», — считает Матвийчук.

Почему курян подняли по тревоге среди ночи 9 марта

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он попросил граждан укрыться в помещениях. Также, по его словам, в небе над Курском работает ПВО. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Старовойт.

Украинский дрон рухнул на курскую поликлинику

Обломки украинского беспилотника, сбитого в небе над Курском, упали на крышу поликлиники № 6 на Союзной улице и повредили фасад, сообщает РЕН ТВ. Телеканал опубликовал кадры, на которых видно, что дрон разрушил обшивку с утеплителем и несколько кондиционеров. Минобороны РФ информацию не комментировало. Отмечается, что получившая повреждения поликлиника 9 марта работать не будет. Как скоро она откроется, не уточняется.

О том, что обломки сбитого украинского беспилотника повредили здание поликлиники в Курске, ранее сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, из-за угрозы взрыва медики были вынуждены эвакуировать пациентов из реанимации в другие медучреждения города. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Белгородское село попало под удар украинских БПЛА

Село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Слава богу, никто не пострадал! От взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения. Оперативные службы работают на месте», — написал глава региона.

Фото: t.me/gubernator_46

В Таганроге рассказали о последствиях ночной атаки БПЛА ВСУ

Повреждений городской инфраструктуры после атаки беспилотников в Таганроге не зафиксировано, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он добавил, что правоохранительные органы работают на месте падения обломков дрона. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. Правоохранительные органы работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

ВСУ обстреляли Горловку снарядами НАТО

Украинские военные обстреляли населенный пункт Горловка с применением четырех кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Атака была зафиксирована в 18:25 по местному времени. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) по направлению: 18:25 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщении СЦКК.

Под удар также попал Куйбышевский район Донецка, уточнили в представительстве. Город, по имеющейся информации, обстреляли из натовской артиллерии.

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