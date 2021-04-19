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Почти 4 млн россиян получили по две дозы вакцины от коронавируса

12:50, 19 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Как сообщил замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов, уже почти 4 млн человек сделали прививку двумя компонентами вакцины «Спутник V».

В настоящий момент в России провакцинировано и занесено в базу не менее чем двукратно уже 3,8 млн человек, — сказал он, выступая на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

Логунов подчеркнул, что произведено в общей сложности около 20 млн доз вакцины, из них выпущено в гражданский оборот 16 млн. По его словам, эффективность препарата в гражданском обороте даже превысила данные клинического исследования и составила 97,6%.

В России на данный момент разработано три вакцины от коронавируса. Препарат центра Гамалеи «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной, в настоящее время он одобрен к использованию в 60 странах мира. Также в РФ разработаны препараты «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра Чумакова.

Ранее сообщалось, что Словения намерена закупить вакцину «Спутник V», не дожидаясь одобрения Агентства по лекарствам ЕС. Препарат хотят начать применять сразу после решения регулятора.

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