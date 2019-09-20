https://static.news.ru/photo/4a0da5ae-dc4b-11e9-a758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В столичных аэропортах задержано и отменено почти 30 рейсов. Причины неизвестны.

Такие данные приводит сервис «Яндекс.Расписания». Так, во Внуково задерживаются четыре рейса, в Домодедово 13 рейсов вылетят с опозданием и ещё 10 отменили. В свою очередь, в Шереметьево задержали два рейса.

Ранее News.ru писал, что в Шереметьево заработала третья взлётно-посадочная полоса (ВПП-3). Она уже приняла первый рейс «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга. Эта воздушная гавань стала первым аэропортом России с тремя ВПП.