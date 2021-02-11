Почти 20% опрошенных россиян сочли избыточными ограничения на фоне COVID-19

https://static.news.ru/photo/bf52dc92-6d06-11eb-a376-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти каждый пятый житель РФ (18%) уверен, что принимаемые властями РФ меры для сохранения здоровья населения на фоне пандемии COVID-19 являются избыточными, свидетельствуют данные опроса. Одновременно с этим 28% граждан считают, что ограничения недостаточно строгие. Подобного мнения придерживаются 32% респондентов в возрасте 25–34 лет.

Кроме того, 22% участников исследования затруднились дать оценку эффективности работы правительства по противодействию распространению недуга в РФ. Среди молодых людей до 24 лет данную точку зрения поддерживают 28% опрошенных, пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Опрос провели 4–9 февраля 2021 года. В нём приняли участие три тысячи жителей РФ от 18 лет из числа экономически активного населения в 541 населённом пункте, во всех федеральных округах.

Также больше половины россиян считают, что отечественная наука отстаёт от мировой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как следует из данных социологов, 34% опрошенных полагают, что отставание небольшое, а 21% уверены, что оно значительное. Однако по мнению трети россиян (31%), российская наука с разной степенью опережает развитие мировой науки. Что касается мировой науки, то 44% россиян уверены, что она на подъёме, 14% считают, что на спаде, а 31% полагают, что и вовсе в застое.

Ранее NEWS.ru сообщал, что практически четверть жителей России (24%) рассказали, что ни разу не выходили в Интернет. Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), респонденты ответили на вопрос о том, когда они в последний раз пользовались Интернетом. Так, 68% сообщили, что это было в последние сутки, 4% — в течение последней недели, 2% выходили в Сеть в течение последнего месяца. Кроме того, 1% опрошенных признались, что вообще не знают, что такое Интернет.