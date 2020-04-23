Почти 2 тысячи заражённых COVID-19 выявили в Москве за сутки

https://static.news.ru/photo/d4301e60-8538-11ea-b8f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 1959 новых случаев коронавирусной инфекции (COVID-19) в Москве за последние сутки. По всей России показатель составил 4774.

Общее число зарегистрированных пациентов в РФ достигло 62773, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко признался, что растёт отрицательная динамика по числу госпитализированных с COVID-19. В клиники столицы поступает больше людей, чем выписывается, из-за чего увеличивается нагрузка на больницы.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о проведении за последние сутки 149 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии было сделано более 2,4 млн анализов. Под наблюдением в настоящее время остаётся 151 тысяча человек.

Российские производители уже зарегистрировали 17 систем для диагностики COVID-19, ещё восемь находятся в процессе регистрации. Уже в мае частные лаборатории могут начать массовый приём материалов на антитела.