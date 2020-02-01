Почти 18 тысяч жителей города Арсеньево в Приморском крае остались без электричества из-за аварии.
О ЧП
Ранее, в январе, как передавал NEWS.ru, авария оставила без электричества более 64 тысяч человек в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском и Усть-Майском районах Якутии. Кроме того, были обесточены несколько местных промышленных производств. Температура воздуха в регионе на тот момент была около минус 30 градусов. Теплоснабжение в затронутых ЧП домохозяйствах удалось сохранить за счёт резервных источников.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен