https://static.news.ru/photo/83cc892c-4523-11ea-9b56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 18 тысяч жителей города Арсеньево в Приморском крае остались без электричества из-за аварии.

О ЧП сообщается на сайте Минэнерго РФ. Изначально неполадки затронули более чем 50 тысяч горожан, однако специалистам удалось вернуть электричество в дома большей части потребителей по резервным линиям. В настоящий момент без электроснабжения остаются 17 700 человек. В ведомстве уточнили, что температура воздуха в Арсеньево составляет около минус 15 градусов.

Ранее, в январе, как передавал NEWS.ru, авария оставила без электричества более 64 тысяч человек в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском и Усть-Майском районах Якутии. Кроме того, были обесточены несколько местных промышленных производств. Температура воздуха в регионе на тот момент была около минус 30 градусов. Теплоснабжение в затронутых ЧП домохозяйствах удалось сохранить за счёт резервных источников.