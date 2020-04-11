Почти 160 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/8148c294-7bbd-11ea-a414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российские врачи следят за состоянием почти 160 тысяч человек в связи с пандемией коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране было сделано свыше 1,18 млн тестов на наличие заболевания.

Ранее NEWS.ru писал, что более 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса по всему миру. По состоянию на 11 апреля число заражённых достигло 1 702 539.

Выздоровели после лечения 377 503 человека. Больше всего заболевших (более полумиллиона) — в США. Сложная ситуация складывается также в Европе, особенно в Италии, Испании и Великобритании.

В России 11 948 инфицированных COVID-19. Из больниц выписали 809 человек. Число летальных исходов достигло 95.