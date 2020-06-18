Почти 12 тысяч россиян уже проголосовали по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/18165fb0-b16a-11ea-abf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Больше десяти тысяч россиян, которые находятся в труднодоступных местностях, уже выразили своё отношение к поправкам в Конституцию. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина.

Данные о ходе предварительного голосования она озвучила в ходе заседания рабочей группы.

Идёт голосование в отдаленных труднодоступных местностях, идёт голосование на судах, и в целом у нас в труднодоступных местностях уже почти 12 тысяч участников голосования проголосовали, — цитирует Гришину РИА Новости.

Досрочно отдать свой голос за или против поправок к главному закону страны могут те, у кого не будет возможности принять участие в плебисците в отведённые для него сроки — это жители отдалённых территорий, а также рабочие-вахтовики, военнослужащие и другие. Такая форма волеизъявления уже доступна. Например, только в Иркутской области в труднодоступных местах живут или работают семь тысяч человек.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.

В списке — несколько сотен изменений. Они среди прочего призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Тем не менее после одобрения в субъектах РФ ряд региональных и муниципальных депутатов из 26 регионов подписали открытое письмо, в котором призвали не поддерживать поправки. Под обращением поставили подписи 192 политика.

С официальным заявлением против обновлённой Конституции выступила и КПРФ. Члены партии заявили, что Основной закон не должен претерпевать «косметические» изменения, это должен быть принципиально новый документ.

Как писал NEWS.ru, Верховный суд отказался рассматривать иск, оспаривающий дату проведения голосования. Его инициаторы сочли нецелесообразным проводить голосование 1 июля с учётом эпидемической ситуации из-за пандемии коронавируса. При этом само голосование, по их мнению, необходимо. Суд объяснил отказ отсутствием соответствующих полномочий.